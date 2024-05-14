Российские силы контролируют западную и северную части Волчанска в Харьковской области, в городе идут уличные бои, сообщил в эфире Первого канала глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

"Пока еще украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему - с востока, поселок Волчанские хутора еще нашими войсками полностью не взят. При этом западная и северная части Волчанска уже контролируются российскими войсками, наши ребята сейчас продолжают движение в районе мясокомбината и так далее. Занимаются удобные позиции для дальнейшего продвижения по городу и пригороду вокруг Волчанска", - сказал он.