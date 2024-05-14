В Ростехе рассказали о новой роли перехватчика МиГ-31

Истребитель четвертого поколения МиГ-31, вооруженный ракетным комплексом "Кинжал", освоил новую для себя роль - ударного самолета. И это его качество эффективно используется в зоне спецоперации.

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Ростех пишет, что в 2023 году ударом "Кинжала" поразили современный американский комплекс противовоздушной обороны Patriot. По мнению военного эксперта полковника в отставке Анатолия Матвийчука, истребитель МиГ-31 позволяет Вооруженным силам России полностью контролировать ситуацию в небе. Этот самолет предназначен для воздушной противоракетной обороны.

Истребители четвертого поколения сегодня несут боевое дежурство в зоне спецоперации. Они действуют на любой высоте и при любых погодных условиях для перехвата и уничтожения в первую очередь бомбардировщиков и крылатых ракет противника. МиГ-31 способен выйти на высоту более 20 тысяч метров, а дальность его полета составляет 3,5 тысячи километров.