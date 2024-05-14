Замминистра обороны Шевцова подала в отставку

Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова подала заявление об отставке. Об этом сообщает телеграм-канал Win/Win.

© mil.ru

«Проверка ее хозяйственной деятельности будет в общем порядке», – передает источник.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Татьяна Шевцова находится на госслужбе с 1991 года. Она начинала свою карьеру с должности налогового инспектора, а затем прошла путь до заместителя руководителя Федеральной налоговой службы РФ. В мае 2010 года назначена советником министра обороны, а 4 августа того же года стала заместителем министра.

Чем известен Шойгу, которого сняли с должности главы Минобороны РФ

Напомним, ранее силовики подтвердили информацию о задержании начальника Главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. На его рабочем месте и в его доме были проведены обыски.