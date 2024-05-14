Латвия выпустит первые бронемашины Patria в августе

Латвия планирует произвести первые бронемашины Patria собственного производства в августе. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на министра обороны республики Андриса Спрудса.

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По его информации, всего в 2024 году Вооруженным силам Латвии будет поставлено 25 Patria. Ежегодно планируется производить около 30 таких единиц техники.

Выпуском Patria в республике занимается предприятие Defence Partnership Latvia, которое принадлежит SIA Patria Latvia (владельцем этой компании выступает зарегистрированная в Финляндии Patria ISP) и SIA Unitruck. Как отмечает портал, производство бронемашин полного цикла является одним из самых крупных оборонных проектов Латвии с начала 1990-х. Сейчас в республике готовят нормативные акты, которые позволят также проводить испытания военной техники.

В 2019 году Финляндия и Латвия инициировали программу Common Armored Vehicles System (CAVS) по внедрению современной системы бронетехники. В качестве автомобильной платформы был выбран внедорожник Patria. В августе 2021 года Латвия заказала в рамках CAVS 200 шестиколесных БТР, первые из которых она получила в конце октября того же года. В целом поставки этой техники Риге должны завершиться в 2029 году.