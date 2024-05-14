СМИ: ВСУ хотят направить на защиту Киева сразу пять бригад

Украинские власти собираются направить пять из десяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сформируют в ближайшие недели, на защиту Киева. Об этом сообщает газета Politico.

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Газета отмечает, что решение принято на фоне продвижения российских войск в Харьковской области. «Меры предосторожности» вызваны опасениями украинских властей, что подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ вновь подойдут к Киеву.

Politico подчеркнуло, что бои в Харьковской области говорят о начале «решающего сражения», которое будет иметь критическое значение для исхода конфликта. По мнению авторов публикации, если ВС РФ смогут взять Харьков, то готовность западных стран поддерживать Киев может «дрогнуть».

Ранее Минобороны РФ сообщало о продвижении российских войск в глубину обороны противника в Харьковской области. За двое суток ВС РФ удалось занять девять населенных пунктов. Владимир Зеленский в понедельник, 13 мая, назвал ситуацию в регионе одной из «наиболее горячих».