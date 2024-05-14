В США рассказали о советском предшественнике «Арматы»

Советский и российский танк Объект 195, также известный как Т-95, мог получить орудие калибра 152 миллиметра и необитаемую башню. О машине, которую считают предшественником танка Т-14 «Армата», рассказали в публикации американского издания The National Interest (TNI).

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«У этого чудовища была 152-миллиметровая пушка. У него была башня с дистанционным управлением. Т-95 имел усиленную броню нового поколения», — перечислил преимущества Т-95 автор.

Работы над машиной начали в рамках советской программы «Совершенствование-88». Главным отличием Т-95 должна была стать компоновка с размещением экипажа в бронированной капсуле, отделенной от башни и снарядов. Разработку танка прекратили в 2009 году, а часть конструктивных решений «Объекта 195» применили в «Армате».

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В марте американское издание Military Watch Magazine писало, что в арсенал танка «Армата» войдут бронебойные подкалиберные снаряды повышенного могущества «Вакуум-1», которые смогут пробить до 900 миллиметров брони.