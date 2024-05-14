Названы планы российских сил по Харькову

Вооруженные силы России (ВС РФ) планируют создать окно для выхода украинских войск из Харькова. Такие планы назвал военный эксперт из Луганской народной республики (ЛНР) полковник Виталий Киселев, передает ТАСС.

По его словам, ВС РФ развернут три плацдарма вокруг города с большим окном в сторону Песочина и Лубновки. В результате бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут передвигаться по этой свободной дороге, отметил Киселев.

Он подчеркнул, что вся передвигающаяся военная техника ВСУ будет уничтожаться. Эксперт добавил, что для этого есть силы и средства.

Киев объявил план-перехват в Харьковской области из-за бегства солдат ВСУ

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. По его мнению, наступление ВС РФ направлено на истощение и без того слабых украинских военных резервов.