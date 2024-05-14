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Киев объявил план-перехват в Харьковской области из-за бегства солдат ВСУ

Киев объявил план-перехват в Харьковской области из-за массового бегства военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из зоны боевых действий. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Киев объявил план-перехват в Харьковской области из-за бегства солдат ВСУ
© Газета.Ru

Запрос объявить соответствующий план был дан силовому блоку министерством обороны Украины.

По словам Марочко, на всех основных дорогах установлены мобильные блокпосты, усиленные бронетехникой и вооруженными людьми без опознавательных знаков.

Эксперт добавил, что сотрудники министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины проверяют у всех людей документы и досматривают машины, из-за этого на многих участках образовались "километровые пробки".

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Незадолго до этого военный корреспондент ресурса "Украина.ру" Василий Ткач поделился мнением, что для отступления украинских войск из Харькова Вооруженным силам России достаточно взять город в полукольцо. По его словам, следует сосредоточить достаточное количество войск, взять Харьков в полукольцо, а затем осуществить охват, оставив только небольшой выход, необходимый для бегства украинских формирований.

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