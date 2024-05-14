Спецоперация на Украине 14 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 14 мая 2024 года.

Модифицированные модули защиты танков от FPV-дронов "Тритон" поступили в зону СВО

Обновленная версия российской системы защиты танков от FPV-дронов «Тритон» поступила в зону проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Она отличается скоростью и простотой установки. Новые модули имеют форму корпуса в виде пирамиды. В нем 6-8 магнитов, благодаря которым можно установить на танк столько модулей, сколько необходимо.

Новые «Тритоны» могут устанавливаться не только на бронетехнику, но и на квадроциклы, морские катера и любые объекты, которые необходимо защитить от FPV-дронов.

Экс-премьер РФ ожидает от Белоусова укрепления технического потенциала войск в СВО

Предложение назначить Андрея Белоусова новым главой Минобороны России очевидно, так как требуются новые подходы и укрепления военно-технического потенциала войск, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего премьер-министра Сергея Степашина.

По его словам, Белоусов является эффективным менеджером, финансистом, человеком с государственным подходом.

«Это связано с тем, что нужно действительно серьезно решать вопросы военно-технического укрепления спецоперации — новая война, новые подходы», — заявил Степашин.

Экс-глава правительства указал, что военная составляющая остается за Генеральным штабом ВС РФ.

МО РФ сообщило о захвате позиций ВСУ в лесополосе

Российские военнослужащие захватили позиции Вооруженных сил Украины в лесополосе, сообщает ТАСС.

Они зачистили позиции противника. На видеокадрах штурма украинских позиций прохождение группы сопровождает беспилотник.

Это помогает координировать действия с воздуха и подсказывать о возможных очагах сопротивления в окопах. Российские бойцы также применили ручные наступательные гранаты и гранатометы.