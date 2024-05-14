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Над Белгородской областью уничтожили 25 снарядов РСЗО «Вампир»

Двадцать пять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» сбили над Белгородской областью, передает Минобороны.

Стало известно о числе сбитых над Белгородской областью снарядов РСЗО «Вампир»
© РИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что в течение ночи военные пресекли попытки Киева атаковать объекты в России с применение РСЗО.

«Дежурными средствами ПВО двадцать пять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — указали в министерстве.

Серия взрывов прогремела в Белгороде

Накануне над регионом сбили два реактивных снаряда, шесть управляемых авиабомб и один украинский беспилотник, напоминает телеканал «360».

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