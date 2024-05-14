Подполье: ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани
ВС России нанесли удары по военному аэродрому и заводу, где ремонтировалась военная техника, в Умани Черкасской области, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, прилёт пришёлся по военному аэродрому в Умани, где садятся не только тяжёлые борты на разгрузку, но и переделанные под натовские ракеты самолёты Су-27.
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Лебедев рассказал, что удар пришёлся в направлении закрытого завода сельскохозяйственной техники «Уманьферммаш», где ремонтируется и хранится военная техника, в основном гусеничная.
Ранее в городе Умани Черкасской области Украины произошёл взрыв.