Частичная мобилизация в России: последние новости на сегодня

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 14 мая 2024, в материале «Рамблера».

Картаполов ответил на вопрос о мобилизации в РФ после назначения нового министра обороны

Мобилизации после назначения нового главы Министерства обороны России не будет, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление руководителя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

«Я уже не знаю, как вам про это рассказать. И какими словами вам это объяснить», — заявил он.

Он также указал, что всеобщая мобилизация и мобилизация общества — две разные вещи. Парламентарий отметил, что, несмотря на скепсис и здоровый пессимизм общественности, основываясь на предыдущем опыте, важно сохранять веру в «нашу победу».

Китайский доброволец Пан Линь спас раненых российских бойцов в зоне СВО

Бывший полицейский из Китая Пан Линь, воюющий добровольцем в зоне проведения специальной военной операции, получил Георгиевский крест за спасение российских бойцов, сообщает «Российская газета».

Как оказалось, в день подвига китайский доброволец и товарищи завозили боеприпасы для миномета в Артемовск, когда машину атаковал украинский дрон. В результате водитель погиб на месте, двое были ранены.

Пан Линь оказал помощь раненым бойцам. При этом у него самого были множественные осколочные ранения головы и туловища. Доброволец организовал эвакуацию, не понимая русский язык — остановил машину, на пальцах все объяснил.

Пан Линь также попал в госпиталь. После лечения он не поехал в положенный отпуск домой, а отправился в зону спецоперации.

Имена погибших в Макеевке участников СВО увековечили на мемориальной доске в Новокуйбышевске

Андрей Кржижевский, Иван Евтюхин, Владислав Шокуров, Никита Дубровин — эти имена увековечили на мемориальной доске в хирургическом комплексе на улице Пирогова в Новокуйбышевске, сообщает sovainfo.ru.

Они медработники центральной городской больницы, погибшие при исполнении должностных обязанностей в Макеевке 1 января 2023 года. Почтить память героев пришли родственники, коллеги и друзья.

В канун Нового 2023 года противник атаковал здание технического училища — место временной дислокации российских военнослужащих. Погибли десятки человек.