Танкисты ВС РФ отразили контратаку ВСУ на авдеевском направлении

Танкисты группировки войск «Центр» отразили контратаку ВСУ на Авдеевском участке фронта в Донбассе.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Авдеевском направлении экипажи танков Т-72 группировки войск «Центр» огнём с закрытых огневых позиций отразили очередную неудачную попытку ВСУ контратаковать позиции Вооружённых Сил России», — заявили в ведомстве.

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Ранее группировка войск «Днепр» за сутки поразила 11 позиций орудий и миномётов ВСУ.

Также штурмовики Су-25 уничтожили спецтехнику и живую силу ВСУ.