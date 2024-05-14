Конгрессмены предложили создать новый центр по обучению военных США

Конгрессмены США считают, что необходимо создать новый специализированный центр для обучения военных методам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает ТАСС.

Также, по их словам, необходимо выделить средства на закупку дополнительной атомной подводной лодки класса Virginia для ВМС. Эти предложения законодателей по проекту военного бюджета страны на 2025 финансовый год (с 1 октября 2024) были опубликованы 13 мая. Парламентарии выступили за создание центра в Сухопутных войсках для подготовки военных специалистов в этой сфере. В пользу создания центра говорят «уроки, извлеченные на примере Украины». Американские военные «были застигнуты врасплох в данной важнейшей сфере» и должны совершенствовать навыки.

Ранее начальник штаба Сухопутных войск США генерал Рэнди Джордж заявил, что Министерство обороны США считает одной из приоритетных задач обеспечение большей устойчивости американской военной техники к воздействию систем радиоэлектронной борьбы. Он связал это с сообщениями об использовании в зоне проведения специальной военной операции систем РЭБ против предоставленных Украине Вашингтоном ракетных систем залпового огня HIMARS и управляемых снарядов Excalibur.

Также американские законодатели высказались за выделение $1 млрд на закупку подлодки Virginia. Белый дом в марте принял решение запросить у Конгресса средства на закупку только одной такой подлодки в 2025 финансовом году вместо ранее запланированных двух.

Эти и другие предложения по проекту военного бюджета парламентарии комитета по делам вооруженных сил намерены обсудить на слушаниях 22 мая.