В США сообщили о возможном начале полномасштабного вторжения Израиля в Рафах

В Белом доме считают, что Израиль собрал достаточно сил на границе города Рафах в секторе Газа, чтобы начать полномасштабную операцию, сообщает CNN.

По данным чиновников из американской администрации, она может начаться в ближайшие дни. Ожидается полномасштабное вторжение. В то же время собеседники телеканала говорят, что в Вашингтоне до сих пор не уверены, решился ли Израиль провести операцию в Рафахе, несмотря на протесты США.

На фоне вероятной необходимости эвакуировать более миллиона беженцев из Рафаха Израиль не сделал должных приготовлений, «включая создание инфраструктуры, связанной с питанием, гигиеной и предоставлением убежища».

Если бы Израиль начал операцию в Рафахе, он бы пошел вопреки многомесячным предупреждениям Вашингтона отказаться от полномасштабного наступления на густонаселенный город. Сам американский лидер Джо Байден высказал это предупреждение в самых недвусмысленных выражениях еще на прошлой неделе, заявив, что США приостановят оружия в Израиль, если он пойдет на такой шаг.

«Президент ясно дал понять, что он не будет поставлять определенные наступательные вооружения для проведения такой операции», — заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Поскольку война идет уже восьмой месяц, официальные лица США все чаще ставят под сомнение подход Израиля к конфликту, в том числе публично заявляя, что он вряд ли достигнет заявленной цели уничтожения Хамаса и ликвидации его руководства.