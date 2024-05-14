Стало известно о планах ХАМАС создать секретную базу в Турции

Палестинское движение ХАМАС намеревалось создать секретные базы в Турции и ряде других стран, соседствующих с Израилем, сообщает Times со ссылкой на документ «Создание базы в Турции», захваченные в секторе Газа.

По данным издания, преследовалась цель координировать атаки против израильских целей в сопредельных странах, включая членов Североатлантического альянса. Документ якобы был изъят израильскими войсками в доме высокопоставленного члена ХАМАС Хамзы Абу Шанаба, близкого к лидеру движения в секторе Газа Яхье Синвару.

Планом предполагалось создание «большого числа военных ячеек и агентурных точек во многих странах» в течение трех лет. Агенты ХАМАС должны были заниматься похищениями, диверсиями, убийствами офицеров и командиров израильской разведки «Моссад».

Газета отмечается, что остается неизвестным, начали ли члены ХАМАС осуществление плана до атаки на Израиль 7 октября 2023 года.