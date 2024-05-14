Белый дом раскрыл местонахождение обещанного Украине оружия

Часть обещанного Соединенными Штатами Америки Украине оружия «уже находится на поле боя», сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова передает ТАСС.

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По его словам, другая часть вооружений уже отправлена и появится на территории Украины в ближайшее время.

«Некоторые из них (вооружений — прим. «Ленты.ру») требуют больше времени в том, что касается наших возможностей отправить их, организовать и ввезти», — уточнил Салливан.

В США выступили с предложением насчет термоядерных боеголовок

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов усомнился в обещаниях украинского руководства не применять оружие США по целям на территории РФ. Дипломат отметил, что дети, женщины и старики становятся жертвами ударов западным оружием.