В США выступили с предложением насчет термоядерных боеголовок

Палата представителей американского Конгресса предлагает в 2025 финансовом году (начнется с 1 октября 2024 года), запретить снимать с вооружения устаревшие термоядерные боеголовки W76-2, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект оборонного бюджета, определяющего цели будущих расходов.

© wikimedia

Из документа следует, что данный раздел запретит Национальному агентству по ядерной безопасности проводить реконверсию или снимать с вооружения данные боеголовки. В запрете предусмотрено исключение в том случае, если руководство Агентства подтвердит в Конгрессе, что «Россия и Китай не обладают аналогичными возможностями», а также что у главы Пентагона нет действительно военной потребности в боеголовке W76–2.

Термоядерное оружие: защита суверенитета или угроза человечеству

W76 размещаются на баллистических ракетах в подводных лодках ВМС США.