Анонсированы изменения в руководстве Минобороны

Газета «Известия» анонсировала изменения в руководстве Минобороны после прихода туда Андрея Белоусова.

В первую очередь кадровые перестановки ожидают финансово-экономический блок ведомства. Также вполне вероятна смена государственных служащих из финансово-экономического блока, пишет издание.

Своих должностей лишаться как минимум четыре или пять заместителей руководителя ведомства. Среди них — Алексей Криворучко, Татьяна Шевцова, Павел Попов, Юрий Садовенко, Руслан Цаликов. Последний может переместиться в секретариат Совета безопасности, который возглавил бывший министр обороны Сергей Шойгу.

Военная часть деятельности министерства останется без изменений, указывал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба [Валерия Герасимова], он продолжит свою деятельность, в этом плане изменений пока в настоящее время не предусматривается», — подчеркнул Песков.

В ночь на 14 мая стало известно о задержании начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Его подозревают в совершении уголовного преступления.

В настоящее время в СИЗО находится заместитель министра обороны Тимур Иванов, который проходит подозреваемым по делу о коррупции. Свою вину замглавы Минобороны не признал.