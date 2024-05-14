Дания пообещала поставить Украине F-16

Истребители F-16, которые поставил Копенгаген Киеву, появятся на Украине в течение месяца, заявила глава датского правительства Метте Фредериксен.

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ранее заявил, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле.

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На совместной пресс-конференции премьеров Северной Европы в Стокгольме Фредериксен, говоря о коалиции по F-16, сказала, что первые самолеты от Дании поднимутся в небо в течение месяца.

Ранее МИД РФ заявил, что F-16 на Украине будут расцениваться как носители ядерного оружия.