Зеленский назвал одну из «наиболее горячих» областей

Ситуация в Харьковской области является одной из «наиболее горячих» на фоне продвижения Вооруженных сил России на этом направлении. Такое заявление сделал Владимир Зеленский, передает «РИА Новости».

Ранее он уже сообщал о чрезвычайно сложном положении ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске.

«Заслушал доклады главкома и министра обороны о ситуации на всех направлениях, где наиболее сейчас горячо. Харьковская область — продолжаются наши контрударные действия, и направление усилено, в частности, Волчанск и в целом пограничные районы», — сказал Зеленский.

Он отметил, что на месте находится командующий оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый, которому вверено данное направление фронта. При этом до российского наступления этот пост занимал Юрий Галушкин.