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Зеленский назвал одну из «наиболее горячих» областей

Ситуация в Харьковской области является одной из «наиболее горячих» на фоне продвижения Вооруженных сил России на этом направлении. Такое заявление сделал Владимир Зеленский, передает «РИА Новости».

Зеленский назвал одну из «наиболее горячих» областей
© globallookpress.com

Ранее он уже сообщал о чрезвычайно сложном положении ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске.

«Заслушал доклады главкома и министра обороны о ситуации на всех направлениях, где наиболее сейчас горячо. Харьковская область — продолжаются наши контрударные действия, и направление усилено, в частности, Волчанск и в целом пограничные районы», — сказал Зеленский.

Он отметил, что на месте находится командующий оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый, которому вверено данное направление фронта. При этом до российского наступления этот пост занимал Юрий Галушкин.

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