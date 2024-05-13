Heckler & Koch произведет ВСУ автоматы и пулеметы

Концерн стрелкового оружия Heckler & Koch произведет и поставит ВСУ автоматы и пулеметы под «советский» калибр. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на немецкое СМИ.

По данным агентства, H&K «планирует расширить ассортимент продукции, включив в него автоматы и пулеметы под патроны Калашникова и другие калибры вооружений стран бывшего Варшавского договора». Эту информацию, в частности, подтвердил представитель компании.

Известно, что планы H&K носят не только среднесрочный, но и долгосрочный характер. В первую очередь компания намерена поставить на Украину автоматы HK132E с «советским» калибром 7.62х39 миллиметров.