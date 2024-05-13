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США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Киеву

Соединенные Штаты планируют в ближайшие дни объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины, рассказал на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом пишет РИА «Новости».

США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Киеву
© globallookpress.com

Чиновник заметил, что не следует ожидать передачи новых траншей вооружений Киеву каждую неделю.

Вместе с тем, подчеркнул Салливан, в ближайшие дни будет готов новый пакет военной помощи. Он добавил, что США изо всех сил стараются ускорить темпы поставок амуниции, боеприпасов и военной техники ВСУ.

Напомним, что в Конгрессе США в течение как минимум шести месяцев шли дискуссии о выделении средств на помощь Украине. В апреле 2024 года парламентариям удалось найти компромиссное решение.

После того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал подготовленный конгрессменами пакет законов об оказании помощи Украине и другим союзникам, Киеву был отправлен крупный пакет военной помощи общей стоимостью $1 млрд

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