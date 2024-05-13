США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Киеву

Соединенные Штаты планируют в ближайшие дни объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины, рассказал на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом пишет РИА «Новости».

Чиновник заметил, что не следует ожидать передачи новых траншей вооружений Киеву каждую неделю.

Вместе с тем, подчеркнул Салливан, в ближайшие дни будет готов новый пакет военной помощи. Он добавил, что США изо всех сил стараются ускорить темпы поставок амуниции, боеприпасов и военной техники ВСУ.

Напомним, что в Конгрессе США в течение как минимум шести месяцев шли дискуссии о выделении средств на помощь Украине. В апреле 2024 года парламентариям удалось найти компромиссное решение.

После того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал подготовленный конгрессменами пакет законов об оказании помощи Украине и другим союзникам, Киеву был отправлен крупный пакет военной помощи общей стоимостью $1 млрд