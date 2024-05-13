В США заявили, что ожидают продвижения РФ на харьковском направлении

США считают, что Россия может предпринять шаги для продвижения на харьковском направлении. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон ожидает, что РФ попытается продвинуться в Харькове и предпримет шаги для этого «в ближайшие недели». При этом Пател отметил, что США не «ожидают каких-либо серьезных прорывов».

На Украине высказались о положении ВСУ под Харьковом

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов Харьковской области. Данная информация подтверждается заявлениями украинских СМИ о том, что семьи с детьми начали покидать Харьков. При этом в горсовете города заявляют о спокойной обстановке и отсутствии предпосылок для эвакуации.