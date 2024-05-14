В ФРГ предупредили о «критических месяцах» для Украины

Наступление ВС РФ на территории Харьковской области ставит Украину перед дилеммой о дальнейшей стратегии военных действий, и следующие два месяца станут «критически важными» для Киева». Об этом пишет Der Spiegel.

«Если она [Украина] отправит слишком много войск на северо-запад, в сторону Харькова, фронт на Донбассе может пошатнуться. Если они пренебрегут Харьковом, русские смогут продвинуться ограниченными силами к Купянску на юге – стратегически важному узлу – если сопротивление будет слабым», — говорится в тексте.

Министерство обороны РФ 11 мая объявило об освобождении нескольких населенных пунктов в Харьковской области. Глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев сообщил, что украинские вооруженные силы укрепляют свои позиции на Харьковском направлении, но под давлением российских войск вынуждены отступать.

Киев объявил план-перехват в Харьковской области из-за бегства солдат ВСУ

Согласно информации украинского издания «Страна», началась эвакуация семей с детьми из Харькова. Тем не менее, мэр города Игорь Терехов заявил, что спокойная обстановка сохраняется, и эвакуация жителей не планируется, за исключением районов близ зоны боевых действий.