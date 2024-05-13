Американские Военно-воздушные силы (ВВС) решили не заниматься ремонтом малозаметного стратегического бомбардировщика В-2 Spirit. Об этом сообщило издание TWZ.

При этом причина поломки американского бомбардировщика неизвестна. Сообщается, что списание самолета произведут в 2025 году, после чего их останется в армии США всего 19 штук.

До этого сообщалось, что в небо Соединенных Штатов (США) поднялись 12 стратегических стелс-бомбардировщиков B-2. Уточняется, что взлет эскадрильи B-2 Spirit произошел 15 апреля во время финального этапа Spirit Vigilance — согласно плану учений, взлет бомбардировщиков осуществлялся с авиационной базы ВВС США в Уайтмен в штате Миссури. Задачей пилотов стратегических бомбардировщиков был вывод боевых машин из зоны условного ядерного удара и проверка готовности действовать в глобальных операциях.

В сообщении также указано, что стратегические стелс-бомбардировщики являются частью ядерной триады Соединенных Штатов.