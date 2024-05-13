Британия научилась печатать запчасти для военной техники на 3D-принтере

Британская армия первой начала печатать на 3D-принтере запчасти для военной техники в ходе учений НАТО. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте правительства Соединенного Королевства. Lenta.ru

«Британские сухопутные войска впервые используют передовой 3D-принтер в полевых условиях в рамках крупнейшего за поколение развертывания [сил] НАТО в Европе», — говорится в документе. Газета.Ru

Принтер используется для обслуживания старых автомобилей при помощи печати труднодоступных запасных частей, отмечается в материале. При этом информация о производстве тех или иных деталей может храниться на компьютере и передаваться союзникам по НАТО. Российская газета