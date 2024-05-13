ФСБ изобрела броню для защиты автомобилей от беспилотников

Специалисты калининградского института ФСБ России разработали резиновую броню для автомобилей, которая может защитить их от атак БПЛА. Об это сообщает Telegram-канал Mash. Газета.Ru

Разработка представляет собой резиновую броню, от которой отскакивают гранаты. Тент из упругой эластичной сетки устанавливается на крышу транспортного средства. При падении гранаты броня деформируется и отбрасывает ее в сторону. Единственным минусом резиновой брони является дороговизна ее производства. По задумке изобретателей, новинка защитит водителей в приграничных районах. Авторы разработки уже получили патент. Lenta.ru

Ранее в ведомстве сообщили о 312 сбитых украинских дронах в ДНР за неделю. В ведомстве уточнили, что над Мариуполем 9 мая было сбито 3 дрона, которые были вооружены 36 кг взрывчатки. runews24.ru