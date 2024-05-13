ПВО РФ сбила 16 снарядов РСЗО Vampire ВСУ над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ. Москва24

«13 мая около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО 16 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», - сообщили в ведомстве. ТАСС

Перед этим ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. RT на русском