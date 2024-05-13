Эстония может отправить войска на Украину

Власти Эстонии могут ввести войска на Западную Украину, чтобы «освободить» военнослужащих ВСУ для участия в боевых действиях на передовой. Об этом сообщил советник президента прибалтийской республики Мадис Ролл.

«Обсуждения продолжаются. Нам необходимо рассмотреть все варианты, не ограничивая себя в том, что мы можем сделать», – заявил Ролл.

Советник Алара Кариса по нацбезопасности сообщил, что эстонские военные могут войти на территорию западных регионов Украины. Там они возьмут на себя выполнение «тыловых ролей и задач», которые не связаны напрямую с военными действиями. Это позволит отправить украинских военных на передовую.

В Таллине отметили, что эстонские власти сейчас анализируют возможность отправки войск на Украину. Ролл добавил, что республика предпочла бы предпринимать соответствующие шаги в рамках полноценной миссии НАТО, однако нельзя исключать никакие варианты.

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Напомним, ранее на Украине назвали плохой новостью назначение Белоусова главой Минобороны России. Украинские военные министры проигрывают российскому, считают в Киеве.