Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило резервы на харьковское направление. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram. Lenta.ru

На Харьковском направлении российские войска не прекращают наступательные действия, совершив 11 атак. В данный момент продолжается два боевых столкновения, заявили в Управлении. Газета.Ru

Ранее стало известно, что российские военнослужащие продвинулись в районе населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое в этом регионе. Говорит Москва