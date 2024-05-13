Евросоюз, поставляя оружие на Украину, перенес туда проблему фрагментированности и несовместимости различных типов снарядов и вооружений, производимых странами сообщества. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, выступая на молодежном форуме альянса.

"Мы передали Украине множество разных систем вооружений, и мы экспортировали эту фрагментацию. Это абсолютный кошмар. Если бы вы работали в украинских тыловых частях, это кошмар, невозможно представить себе, с чем они сталкиваются. Для всех этих различных систем вооружений нужны разные боеприпасы и запчасти, чтобы они работали", - сказал он. "Они (украинские военные - прим. ТАСС) делают это (обслуживают европейские системы вооружений - прим. ТАСС), но, конечно, они хотели бы это делать проще, - добавил Бауэр. - Но это лучше, чем вообще не иметь оружия".

В качестве примера глава Военного комитета отметил, то в НАТО есть 16 различных типов 155-миллиметровых артиллерийских систем, снаряды для которых не взаимозаменяемы.

"У нас в НАТО существует 16 различных типов снарядов [калибра] 155 мм. 16 типов! С 1968 года мы договорились, что мы стандартизируем это. Но в приложении к этому документу содержится приписка, что страны НАТО имеют право отклоняться от этого правила", - сказал Бауэр. "В теории, если вы имеете снаряд правильного калибра, он должен подойти для системы такого же калибра. Но это не так, поскольку производитель сделал так, чтобы снаряд стандартного калибра подходил только для произведенных им самим систем вооружений", - пояснил он. "В Европе мы производим около 172 различных систем вооружений. Множество разных типов самолетов, фрегатов, танков. В США только 35 систем вооружений. То есть в Европе мы производим с гораздо меньшим бюджетом гораздо больше вариантов систем вооружений", - подчеркнул глава Военного комитета НАТО.

Бауэр обвинил в этой фрагментации "чрезмерные национальные интересы" стран, которые таким образом пытаются защищать свою оборонную промышленность.