В Польше оценили тактику российских военных под Харьковом

Россия своими действиями в Харьковской области планирует расширить активную линию фронта. Так Москвы польское издание Myśl Polska, журналист которого назвал также приоритетные цели российских военных.

«Действия группировки "Север" вынуждают украинцев показывать расположение своих огневых точек, которые затем ликвидируются россиянами вместе с живой силой. Это затрудняет переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вынуждает их расходовать и людей, и технику, и боеприпасы, хотя они необходимы в других кризисных точках», — сказано в материале.

Издание отмечает, что группировка «Север» хорошо оснащена как артиллерией, так и беспилотниками. Однако их численность все равно не указывает на попытку достижения крупных оперативных целей. По мнению автора, перед Российской армией стоит задача закрепиться на линии, в которую входят села Липцы, Веселое, Терновая, Старица, Гатище и город Волчанск.

«На данный момент российская наступательная операция носит тактический характер и проводится на ограниченном пространстве: пока не ясно, будут ли предприниматься активные действия в направлении Великой Писаревки и Золочева, откуда в последние полтора года координируются удары по российским городам», — заключает журналист.

NYT: наступление РФ на Харьков может подтолкнуть Киев к переговорам

Тем временем стало известно о планах правительства Украины мобилизовать как можно больше мужчин из Херсона перед сдачей города. По словам представителя подполья, из города будут пытаться «выжать максимум» по плану мобилизации.