Армия РФ наступает в Харьковской области по пяти ключевым направлениям

Российские военные расширяют географию наступления в Харьковской области. Об этом сообщает "Военная хроника".

"Как можно убедиться, ключевых направлений удара стало не три, а пять", - говорится в материале.

Военкоры отмечают, что плацдарм продолжает расширяться.

Ранее глава администрации Государственной специальной службы транспорта Украины Александр Яковец, который ранее занимал должность командующего силами поддержки ВСУ, рассказал, что украинские войска успели построить в Харьковской области три линии обороны. По его словам, наиболее подготовленные фортификационные сооружения в регионе находятся "на определенном расстоянии" от границы с Россией.

Также сообщалось о том, что командование ВСУ сменило главу группировки "Харьков" на фоне наступления ВС РФ. Новым командующим стал генерал Михаил Драпатый.

По сообщениям Минобороны РФ, российская армия за минувшие двое суток освободила в Харьковской области уже как минимум девять сел и находится буквально в двух километрах от города Волчанск. По данным военных Telegram-каналов, ВС России уже удалось занять 110 квадратных километров территории региона.