В Британии раскрыли цель наступления ВС РФ в Харьковской области

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что наступлением в Харьковской области ВС РФ стремятся создать "буферную зону", чтобы обезопасить Белгород от обстрелов со сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит Sky News.

"Военные цели России в этом новом наступлении, судя по всему, заключаются в создании "буферной зоны" для защиты российского пограничного города Белгорода. Этот логистический центр для российских военных действий находится в пределах досягаемости артиллерии Украины", - считает Белл.

По его словам, Россия также стремится обеспечить возможность артиллерии находиться в пределах досягаемости Харькова.

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В то же время Белл отметил, что "поле боя – это динамичная среда, и Россия имеет в резерве значительные силы, "чтобы извлечь выгоду из любого импульса, достигнутого в ходе нынешнего наступления".

12 мая в Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль еще четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне ведомство сообщило, что ВС РФ заняли села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.