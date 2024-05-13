Польский генерал считает, что НАТО бессильна в борьбе с помехами в работе GPS на Балтике

НАТО абсолютно бессильна, когда речь заходит о борьбе с помехами в работе навигационных систем на Балтике, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. По его словам, к подавлению GPS имеет отношение Россия, которая «проверяет реакцию Альянса». При этом никаких доказательств своей точки зрения бывший военный не привел, передает ТАСС.

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Самое худшее в этом то, что пока мы бессильны. Мы не знаем на данный момент, что сделать, — заявил Скшипчак.

О помехах в работе GPS в регионе Балтийского моря стало известно 8 мая. МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России и предпринял попытку возложить ответственность за произошедшее на РФ. Известно, что из-за соответствующих сбоев на месяц были приостановлены полеты между Хельсинки и Тарту, что нанесло серьезный ущерб воздушному движению в Прибалтике. В МИД заявили, что Россия «нарушает международные правила радиосвязи».

Отмечается, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна обсудил ситуацию с помехами сигнала GPS со странами Евросоюза и НАТО. На прошлой неделе члены Североатлантического альянса подняли этот вопрос на заседании.