Формирования киевского режима в течение короткого времени потеряли сразу две свои самоходки 2С22 "Богдана". Первую САУ наши бойцы группировки "Север" уничтожили в районе населенного пункта Борщевая.

Вражеская боевая машина успела сделать лишь один выстрел, когда ее атаковал барражирующий боеприпас "Ланцет". После мощного взрыва начался сильный пожар, который нанес серьезный ущерб, полностью исключающий возможность восстановления.

Вторая самоходка была уничтожена во время марша, также на Харьковском направлении. Горящую 2С22 на базе чешской Tatra T815-7 сняли сами боевики ВСУ на одной из магистралей. По всей видимости, ее поразили все тем же беспилотником-камикадзе.

Таких практически одновременных потерь среди машин данного типа ранее не фиксировали. Российская армия в настоящее время уничтожает артиллерию противника очень активно, по несколько десятков единиц в сутки, включая современные образцы: "Богдана", натовские CAESAR, Krab, а также Panzerhaubitze 2000.