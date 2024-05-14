Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 121-й бригад теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Тягинки, Золотой Балки в Херсонской области и Капуловки в Днепропетровской области. Об этом в сводке о специальной военной операции сообщило министерство обороны России.

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«Потери Вооруженных сил Украины составили до 25-ти военных, три автомобиля, 155 мм САУ «Braveheart» британского производства, 155 мм гаубица М777 и 105 мм орудие М119 производства США», — отметили в российском оборонном ведомстве.

До этого сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Запад» за минувшие сутки вели успешные бои в районе населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Розовка Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики.

14 мая сообщалось, что ивановские десантники с помощью тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к Часов Яру. В Минобороны РФ отметили, что успешные действия тяжелых огнеметных систем позволили штурмовым группам произвести зачистку позиций противника с минимальными потерями.