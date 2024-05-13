Бойцы группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение бригаде Нацгвардии Украины. Как сообщили в Минобороны России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 135 военных.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 21-й бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих", - сказали там.

Также противник потерял танк, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм самоходную артустановку AS-90 Braveheart производства Великобритании, 122-мм самоходную артустановку "Гвоздика" и 100-мм противотанковую пушку "Рапира".