В Минобороны РФ впервые заявили о поражении итальянской гаубицы Melara Mod 56. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в ежедневной сводке, опубликованной в Telegram-канале.

Уничтожить технику удалось подразделениям «Южной» группировки войск Вооруженных сил РФ. За минувшие сутки они отразили три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 41-механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Спорного и Раздоловки в ДНР. Кроме того, подразделения улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Клещеевки, Антоновки и Григоровки.

Потери противника составили до 540 военнослужащих. Кроме итальянский техники удалось поразить два танка, в том числе немецкий «Leopard-2A1», две бронемашины, 11 автомобилей, две американских гаубицы M777, гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Melara Mod 56 — горная 105-мм гаубица итальянского производства, разработанная в середине прошлого века компанией Oto Melara. Батарею орудий украинским властям в прошлом году передала Испания, которая также подготовила для них расчеты из числа украинских военных.