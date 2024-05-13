Главу оперативно-тактической группировки войск (ОТГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Харьков» Юрия Галушкина сняли с должности на фоне наступления Вооруженных сил РФ на Харьковскую область. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

Вместо Галушкина на пост назначили заместителя начальника Генштаба по подготовке военных Михаила Драпатого. Он исполняет обязанности с субботы, 11 мая. Одновременно с этим военный продолжит свою работу в генеральном штабе.

Напомним, что 10 мая украинские СМИ и военные сообщили, что ВС РФ начали наступление в Харьковской области. Информацию позднее подтвердил и Владимир Зеленский, который заявил об интенсивных боевых действиях в регионе.

11 мая Минобороны РФ заявило, что подразделения группировки войск «Север» в результате наступления взяли под контроль населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области. 12 мая ведомство проинформировало о продвижении в глубину обороны противника и освобождении еще четырех населенных пунктов в регионе: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.