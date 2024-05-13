Из поврежденного танка Т-72 боевики ВСУ сделали тяжелый БТР

Боевики ВСУ переделали один из своих поврежденных танков Т-72 в тяжелый бронетранспортер. Для этого была демонтирована вышедшая из строя башня с вооружением.

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Вместо нее приделали рубку, которую, в свою очередь, облепили динамической защитой первого поколения "Контакт", поставляемой из Чехии.

Кроме того, на крыше был установлен защищающий от дронов-камидзе сетчатый экран. Судя по всему, этот самодельный БТР пока не получил вооружения.

Это не первая в ВСУ машина, созданная на базе основного боевого танка. Около года назад во время боев в Артемовске несколько раз мелькал образец, выполненный на основе Т-64БВ. Он также был без башни, но с закрытой 12,7-мм пулеметной установкой с НСВТ "Утес".

Еще можно вспомнить Т-62 с башней от БМП-2, превращенный в некое подобие боевой машины поддержки танков. Этот образец пытались использовать на линии боевого соприкосновения, но неудачно. После чего его отвезли в тыл, и информации о нем больше не поступало.