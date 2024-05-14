Израильские истребители атаковали военные объекты  «Хезболлах» на юге Ливана

Израильские Израиля нанесли удары по ряду военных объектов шиитского движения «Хезболлах» на юге Ливана, передает ТАСС.

Удары нанесены в ответ на обстрелы израильской территории, в результате которых несколько военнослужащих получили ранения, заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«В течение дня было зафиксировано несколько запусков противотанковых ракет из Ливана в направлении района Адамит в западной Галилее. В результате один солдат ЦАХАЛ получил ранения средней тяжести, еще четыре солдата были ранены легко», – говорится в заявлении.

Ранее истребители ВВС Израиля атаковали объекты ПВО движения «Хезболлах» на востоке Ливана.