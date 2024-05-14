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Израильские истребители атаковали военные объекты  «Хезболлах» на юге Ливана

Израильские Израиля нанесли удары по ряду военных объектов шиитского движения «Хезболлах» на юге Ливана, передает ТАСС.

Израильские истребители атаковали военные объекты «Хезболлах» на юге Ливана
© ТАСС

Удары нанесены в ответ на обстрелы израильской территории, в результате которых несколько военнослужащих получили ранения, заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«В течение дня было зафиксировано несколько запусков противотанковых ракет из Ливана в направлении района Адамит в западной Галилее. В результате один солдат ЦАХАЛ получил ранения средней тяжести, еще четыре солдата были ранены легко», – говорится в заявлении.

Ранее истребители ВВС Израиля атаковали объекты ПВО движения «Хезболлах» на востоке Ливана.

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