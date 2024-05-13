Появились кадры бегства элитного спецназа ВСУ "Кракен" у Волчанска

Отряд специального назначения "Кракен" не выдержал российского артобстрела в лесу под Волчанском и спешно покинул позиции. Кадры бегства элитного спецназа главного управления разведки ВСУ опубликовали сами бойцы "Кракена".

Спешно переброшенные под Волчанск спецназовцы на багги попытались высунуться навстречу отрядам российской группировки "Север", но попали под мощный обстрел российской артиллерии и ретировались, пишет канал "Работайте, братья!".

Контактные взрыватели осколочно-фугасных снарядов срабатывают как от контакта с земной поверхностью, так и об кроны деревьев. В последнем случае эффективная зона поражения значительно расширяется, уточнил канал "Русское оружие".

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Напомним, накануне российские штурмовые отряды захватили село Гатище в 2,7 километра от Волчанска и пообещали скоро быть в городе. Бои от северных подступов перешли в городскую застройку. ВСУ спешно перебрасывают в город западную бронетехнику.