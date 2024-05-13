Командующего группировки ВСУ «Харьков» сменили на фоне российского наступления

Главу оперативной группировки войск (ОГВ) «Харьков» Юрия Галушкина сменили на фоне наступления Вооруженных сил России на Харьковскую область, передает «РБК-Украина».

Вместо Галушкина на эту должность был назначен Михаил Драпатый — заместитель начальника Генерального штаба по подготовке военных, сообщает издание.

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«Согласно решению военного руководства с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) "Харьков"», — указано в сообщении бригады ВСУ Хортица.

Драпатый, как отмечается, остается на должности заместителя начальника Генерального штаба ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ перебрасывают в Харьковскую область западную военную технику. Киев проводит переброску под Харьков поставленной Западом техники в попытке остановить успешное наступление российских военных.