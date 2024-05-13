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NYT: Наступление России на Харьков может вынудить Украину пойти на перемирие

Наступление ВС России на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией, пишет The New York Times (NYT).

NYT: Наступление России на Харьков может вынудить Украину пойти на перемирие
© globallookpress.com

По информации газеты, наступление на Харьков ВС России может деморализовать украинцев, создаться впечатление, что после двух лет в зоне СВО, сотен тысяч жертв и потраченных миллиардов долларов в районах боевых действий «мало что изменилось», передает ТАСС.

Как пишет NYT, это приведет к усилению давления на руководство Украины, чтобы оно договорилось о перемирии с Россией.

Ранее главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявил, что продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время.

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Украина