В Харьковской области возводились фортификации. Отсутствие укреплений в приграничных районах региона опроверг глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили в эфире «Радио Свобода» (признана в России нежелательной организацией и включена в реестр иноагентов).

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«Все было построено. Но, возможно, не так плотно», — уточнил представитель украинских властей.

Сообщения о том, что укрепления не возводились, являются дезинформацией, добавил Гамбарашвили. Он также отметил, что строительство сооружений продолжается по сей день.

13 мая Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о боях, которые ведутся за город Волчанск в Харьковской области Украины. В Киеве признали, что российские военные обладают тактическим успехом.

В Верховной Раде в нехватке укреплений и минных полей под Харьковом обвинили министра обороны Украины Рустема Умерова. Соответствующее заявление сделал депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).