NYT: украинские командиры обвиняют друг друга в поражениях под Харьковом

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, украинские войска отступают на некоторых участках под Харьковом. По данным газеты, многие украинцы полагают, что положение их страны в конфликте с РФ значительно ухудшилось.

В Минобороны РФ 11 мая сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов Харьковской области. Глава ее военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщал ТАСС, что ВСУ окопались в населенных пунктах на харьковском направлении, но под натиском российских военных они не могут не отступать.