$91.82+0.7098.95+0.64
Войти в почту

NYT: украинские командиры обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

NYT: украинские командиры обвиняют друг друга в поражениях под Харьковом
© globallookpress.com

По ее информации, украинские войска отступают на некоторых участках под Харьковом. По данным газеты, многие украинцы полагают, что положение их страны в конфликте с РФ значительно ухудшилось.

В Минобороны РФ 11 мая сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов Харьковской области. Глава ее военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщал ТАСС, что ВСУ окопались в населенных пунктах на харьковском направлении, но под натиском российских военных они не могут не отступать.

Военные новости
Виталий Ганчев
Минобороны России
Харьков
Украина