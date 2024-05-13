В Совфеде заявили, что на Украине создается питательная среда для терроризма
На Украине создается питательная среда для расцвета терроризма. Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказал первый зампред комитета по обороне Совфеда Владимир Чижов.
Чижов принимал участие в координационной встрече парламентских ассамблей по контртерроризму под эгидой ООН. Темой мероприятия, в котором участвовали различные международные организации, стала «защита уязвимых целей, включая религиозные места, объекты, символы».
Сенатор отметил, что в первую очередь под угрозой на Украине находятся религиозные объекты — уже сейчас они становятся «мягкими целями» терроризма. Чижов подчеркнул, что в стране заметен перенос политического экстремизма на поле религии.
«Это гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), захват храмов», — объяснил член Совфеда.
Чижов также напомнил, что на конец 2022 года на Украине силой были захвачены 250 храмов. Кроме того, зафиксированы факты применения насилия в сторону священнослужителей и верующих.
Напомним, что осенью 2022 года Служба безопасности Украины провела серию обысков в епархиях УПЦ. Позднее церковь обвинили в связях с Россией, а в парламент страны был внесен законопроект о фактическом запрете УПЦ на территории Украины. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, а также проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях.