Солдаты ВС России угнали у ВСУ танк польской армии

Бойцы Российской армии из Кургана угнали танк Т-72 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает URA.

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«Из-под носа у ВСУ по минному полю вытащили танк Т-72. Он состоял на вооружении польской армии и был передан Украине», — рассказал журналистам солдат Вооруженных сил (ВС) России.

О том, на каком участке фронта был осуществлен маневр, не уточняется.

Названо слабое место танка Abrams

Ранее Минобороны России опубликовало кадры первого захваченного российскими войсками американского танка M1 Abrams. Тогда в ведомстве сообщалось, что эвакуация иностранной машины стала сложной операцией с несколькими этапами.